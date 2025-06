Lors d’une inter­view accordée à El País, après la victoire de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner en finale de Roland‐Garros, John McEnroe a encore une fois encensé l’Espagnol, déjà quin­tuple lauréat en Grand Chelem à seule­ment 22 ans.

« C’est la grande ques­tion : y aura‐t‐il quel­qu’un de meilleur que ces trois gars (Federer, Nadal et Djokovic) ? Je me souviens qu’il y a quatre ou cinq ans, on disait déjà qu’il était une combi­naison des trois, ce qui est un immense compli­ment. Et il a répondu : ‘Non, je suis Carlos Alcaraz’. Je me suis dit : ‘Que Dieu bénisse ce garçon’. Il veut tracer sa propre voie. Et il faut sans doute très bien se connaître pour savoir quand on a besoin de se défouler et de s’éloi­gner de tout pendant un moment. Tout le monde a besoin de ça, on ne veut pas devenir un robot. »