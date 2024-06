En plus d’avoir livré un match excep­tionnel tout au long de la nuit, en bataillant pendant 4 heures et 30 minutes de jeu, Novak Djokovic et Lorenzo Musetti ont battu malgré eux le record du match le plus tardif à Roland‐Garros, détenu jusqu’à présent par Rafael Nadal et Jannik Sinner lors de l’édi­tion autom­nale de 2020.

Admiratif, John McEnroe s’est néan­moins posé des ques­tions sur la programmation.

« Nadal avait le record du match le plus tardif à 1h26 du matin, c’est main­te­nant Novak qui le détient mais il doit se demander : ‘est‐ce que j’avais besoin de ça ?’ C’est dommage pour les gens qui aiment le tennis en Europe, combien sont‐ils à regarder un match entre un GOAT et un joueur plein de talent ? Djokovic est comme Lebron James à 39 ans, il se bat jusqu’au bout, il donne tout et il aime ça, c’est incroyable à voir. Je ne plai­sante pas, ce mec a l’air mieux physi­que­ment qu’il ne l’a été en début de rencontre… », a déclaré l’Américain, aux commen­taires du match sur NBC, dans des propos rapportés par L’Equipe.

En 2020, Rafael Nadal 🇪🇸 avait attendu 1h26 du matin pour battre Jannik Sinner 🇮🇹 et se quali­fier en demi‐finale.



Il est 01h38 du matin : Novak Djokovic 🇷🇸 et Lorenzo Musetti 🇮🇹 n’en sont qu’au milieu du troi­sième set. 🛌 pic.twitter.com/ErA9oaGQR5 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 1, 2024

Pour rappel, le combat entre le numéro 1 mondial et la valeu­reux italien s’est terminé à 3h05 dans la nuit de samedi à dimanche.