« Ce genre de matchs doit être arbitré par un homme, c’est très difficile pour une femme de le faire. C’est un homme qui doit arbitrer, car le public est très exigeant et il faut beaucoup de force pour aller à son encontre », avait déclaré Daniel Vallejo après sa défaite contre Moïse Kouamé au deuxième tour de Roland‐Garros.
Et alors que le Paraguayen a écopé d’une amende de 65 000 euros, soit la moitié de son prize money empoché sur le tournoi, John McEnroe a jugé la sanction trop sévère.
« Voici le problème : 65 000 € pour avoir dit quelque chose d’idiot ? Ça semble absurde ! Je peux comprendre 5 000 $, peut‐être 10 000 $. Ce type, il ne gagne pas ce genre d’argent. C’est clairement stupide de sa part, mais c’est une amende énorme. C’est sa deuxième langue. Il n’est pas anglophone de naissance. Il parle espagnol. Il faut lui laisser un peu de répit », a estimé l’ancien numéro 1 mondial, consultant pour TNT Sports, dans des propos relayés par Tennis365.
Un argument qui prête toutefois à discussion. McEnroe semble en effet oublier que Vallejo a tenu ces propos au micro du média sud‐américain Clay Tennis.
Publié le mardi 2 juin 2026 à 08:28