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McEnroe sur la sanc­tion infligée à Vallejo, battu par Kouame : « Ça me semble absurde »

Par
Baptiste Mulatier
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« Ce genre de matchs doit être arbitré par un homme, c’est très diffi­cile pour une femme de le faire. C’est un homme qui doit arbi­trer, car le public est très exigeant et il faut beau­coup de force pour aller à son encontre », avait déclaré Daniel Vallejo après sa défaite contre Moïse Kouamé au deuxième tour de Roland‐Garros. 

Et alors que le Paraguayen a écopé d’une amende de 65 000 euros, soit la moitié de son prize money empoché sur le tournoi, John McEnroe a jugé la sanc­tion trop sévère. 

« Voici le problème : 65 000 € pour avoir dit quelque chose d’idiot ? Ça semble absurde ! Je peux comprendre 5 000 $, peut‐être 10 000 $. Ce type, il ne gagne pas ce genre d’argent. C’est clai­re­ment stupide de sa part, mais c’est une amende énorme. C’est sa deuxième langue. Il n’est pas anglo­phone de nais­sance. Il parle espa­gnol. Il faut lui laisser un peu de répit », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial, consul­tant pour TNT Sports, dans des propos relayés par Tennis365.

Un argu­ment qui prête toute­fois à discus­sion. McEnroe semble en effet oublier que Vallejo a tenu ces propos au micro du média sud‐américain Clay Tennis.

Publié le mardi 2 juin 2026 à 08:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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