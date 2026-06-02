« Ce genre de matchs doit être arbitré par un homme, c’est très diffi­cile pour une femme de le faire. C’est un homme qui doit arbi­trer, car le public est très exigeant et il faut beau­coup de force pour aller à son encontre », avait déclaré Daniel Vallejo après sa défaite contre Moïse Kouamé au deuxième tour de Roland‐Garros.

Et alors que le Paraguayen a écopé d’une amende de 65 000 euros, soit la moitié de son prize money empoché sur le tournoi, John McEnroe a jugé la sanc­tion trop sévère.

« Voici le problème : 65 000 € pour avoir dit quelque chose d’idiot ? Ça semble absurde ! Je peux comprendre 5 000 $, peut‐être 10 000 $. Ce type, il ne gagne pas ce genre d’argent. C’est clai­re­ment stupide de sa part, mais c’est une amende énorme. C’est sa deuxième langue. Il n’est pas anglo­phone de nais­sance. Il parle espa­gnol. Il faut lui laisser un peu de répit », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial, consul­tant pour TNT Sports, dans des propos relayés par Tennis365.

Un argu­ment qui prête toute­fois à discus­sion. McEnroe semble en effet oublier que Vallejo a tenu ces propos au micro du média sud‐américain Clay Tennis.