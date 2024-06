Continuera ou ne conti­nuera pas, Rafael Nadal reste toujours très évasif sur la pour­suite de sa carrière. Des fans du roi de la terre battue redoutent que leur idole fasse l’année de trop, au risque de ternir sa légende.

John McEnroe n’est pas de cet avis. Dans les colonnes de Relevo, le septuple cham­pion du Grand Chelem préfère saluer le courage du Majorquin à prolonger son aven­ture dans le tennis, malgré ses 38 prin­temps et son beau palmarès.

« Pour moi, Rafa est un joueur de classe mondiale. Et en raison de son succès, de sa person­na­lité et de ce qu’il apporte au tennis, personne ne devrait lui dire ce qu’il doit faire. Je ne pense pas que cela puisse nuire à son héri­tage s’il joue une année de plus et qu’il n’ob­tient pas d’aussi bons résul­tats. Rafa est pour moi l’un des trois meilleurs joueurs de tous les temps, avec Novak et Roger. Il a porté le tennis à un autre niveau et il aime jouer. Il aime toujours jouer et aucun athlète ne veut prendre sa retraite tant que son corps répond. C’est comme ça, il suffit de regarder Andy Murray, qui essaie toujours de s’en sortir. Moi, par exemple, j’ai connu un déclin qui a duré quelques années. On pour­rait dire que de nombreux joueurs, moi y compris, devraient s’ar­rêter lors­qu’ils ne semblent pas en mesure de gagner un tournoi majeur. À mon avis, son héri­tage ne sera jamais oublié ou terni, quoi qu’il fasse. Je ne pense pas que le fait qu’il aime toujours jouer et qu’il veuille être compé­titif soit une mauvaise chose. »