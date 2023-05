Et si Rafael Nadal obte­nait un clas­se­ment protégé à Roland‐Garros comme cela était autre­fois le cas à Wimbledon ?

C’est en tout cas l’hy­po­thèse émise récem­ment par Patrick McEnroe sur son podcast, Holding Court with Patrick McEnroe, qui estime que l’homme aux 14 Roland‐Garros devrait pour­voir conserver une place parmi les prin­ci­pales têtes de série du tournoi.

« Il est descendu jusqu’à la 15e place du clas­se­ment. Ce sera une autre chose inté­res­sante. La Fédération fran­çaise de tennis, qui établit les tirages au sort et les têtes de série, s’est toujours appuyée sur les règles et les clas­se­ments. S’ils n’ont pas changé l’année dernière, je ne peux pas imaginer qu’ils vont placer Rafa comme première ou deuxième tête de série, ce que je pense sincè­re­ment qu’ils devraient faire, au moins dans le top 4, parce qu’il sera bien en dehors du top 10 au moment du tournoi de Roland Garros. C’est donc le plus grand point d’in­ter­ro­ga­tion auquel nous voulons tous avoir une réponse. »