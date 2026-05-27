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McEnroe sur Sinner : « Pour moi, une seule chose pour­rait le faire dérailler »

Par
Baptiste Mulatier
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Immense favori à Roland‐Garros en l’ab­sence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a parfai­te­ment géré son entrée en lice mardi soir face à l’in­vité fran­çais Clément Tabur (6−1, 6–3, 6–4).

Dans des propos relayés par Tennis365, l’an­cien joueur Patrick McEnroe, frère de John, a essayé d’ima­giner une possible défaite du numéro 1 mondial, vain­queur de ses 30 derniers matchs. 

« Il est l’un des plus grand favoris que nous ayons jamais vu. Cela rappelle ce que Novak Djokovic a fait lors de ses séries de victoires en première moitié de saison. Jannik domine autant dur que sur terre battue… Casper Ruud est un sacré bon joueur sur terre battue, et Jannik s’est débar­rassé de lui sans le moindre problème en finale à Rome. Un tournoi du Grand Chelem, c’est un peu diffé­rent, donc la pres­sion va être décu­plée pour lui. Tous les regards seront braqués sur lui. Mais il faudra une perfor­mance mira­cu­leuse de la part d’un autre joueur, ou peut‐être une journée très froide, avec du vent ou du froid en session de nuit. Peut‐être que s’il fait très chaud, cela pour­rait aussi l’affecter. Mais pour moi, c’est la seule chose qui pour­rait le faire dérailler. Il est telle­ment bon. »

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 13:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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