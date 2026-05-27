Immense favori à Roland‐Garros en l’absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a parfaitement géré son entrée en lice mardi soir face à l’invité français Clément Tabur (6−1, 6–3, 6–4).
Dans des propos relayés par Tennis365, l’ancien joueur Patrick McEnroe, frère de John, a essayé d’imaginer une possible défaite du numéro 1 mondial, vainqueur de ses 30 derniers matchs.
« Il est l’un des plus grand favoris que nous ayons jamais vu. Cela rappelle ce que Novak Djokovic a fait lors de ses séries de victoires en première moitié de saison. Jannik domine autant dur que sur terre battue… Casper Ruud est un sacré bon joueur sur terre battue, et Jannik s’est débarrassé de lui sans le moindre problème en finale à Rome. Un tournoi du Grand Chelem, c’est un peu différent, donc la pression va être décuplée pour lui. Tous les regards seront braqués sur lui. Mais il faudra une performance miraculeuse de la part d’un autre joueur, ou peut‐être une journée très froide, avec du vent ou du froid en session de nuit. Peut‐être que s’il fait très chaud, cela pourrait aussi l’affecter. Mais pour moi, c’est la seule chose qui pourrait le faire dérailler. Il est tellement bon. »
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 13:55