Immense favori à Roland‐Garros en l’ab­sence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a parfai­te­ment géré son entrée en lice mardi soir face à l’in­vité fran­çais Clément Tabur (6−1, 6–3, 6–4).

Dans des propos relayés par Tennis365, l’an­cien joueur Patrick McEnroe, frère de John, a essayé d’ima­giner une possible défaite du numéro 1 mondial, vain­queur de ses 30 derniers matchs.

« Il est l’un des plus grand favoris que nous ayons jamais vu. Cela rappelle ce que Novak Djokovic a fait lors de ses séries de victoires en première moitié de saison. Jannik domine autant dur que sur terre battue… Casper Ruud est un sacré bon joueur sur terre battue, et Jannik s’est débar­rassé de lui sans le moindre problème en finale à Rome. Un tournoi du Grand Chelem, c’est un peu diffé­rent, donc la pres­sion va être décu­plée pour lui. Tous les regards seront braqués sur lui. Mais il faudra une perfor­mance mira­cu­leuse de la part d’un autre joueur, ou peut‐être une journée très froide, avec du vent ou du froid en session de nuit. Peut‐être que s’il fait très chaud, cela pour­rait aussi l’affecter. Mais pour moi, c’est la seule chose qui pour­rait le faire dérailler. Il est telle­ment bon. »