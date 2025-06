Le monde du tennis est devant devant sa télé­vi­sion pour assister à la finale de Roland‐Garros entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, opposés pour la toute première fois en finale de Grand Chelem.

Ancien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee a partagé une réflexion dès le premier jeu du match, remporté par l’Italien sur son service après douze minutes de bagarre.

After only 1 game, Alcaraz v Sinner reminds me of Kasparov v Big Blue in 1996, when a computer beat a chess grand master for the very first time. The artist v the metro­nome, chess v checkers, angles v lines…both great players, but you can tell who my tennis heart wants to win