Alors qu’il menait deux sets à zéro contre Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic s’est fina­le­ment incliné en cinq manches (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5).

Et comme le souligne l’an­cien numéro 1 mondial en double Paul McNamee, le Brésilien de 19 ans a battu un grand Nole malgré ses 39 ans.

« Beaucoup de gens affirment que Fonseca a profité de l’âge de Djokovic. Mais Novak a réussi 71 % de ses premiers services, a signé 70 coups gagnants et commis 39 fautes directes. C’est un niveau incroyable, très proche de son meilleur niveau, et nous lui rendons hommage. Nous féli­ci­tons égale­ment Fonseca d’avoir pris sa place parmi les meilleurs. »

Many are saying Fonseca was able to take advan­tage of Djokovic’s age. But Novak had 71% first serve, 70 winners, 39 unforced errors. Thats an incre­dible level, very close to his best, so we salute him. And we congra­tu­late Fonseca on his taking his place at the table — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) May 30, 2026

A noter que Joao Fonseca affron­tera l’ancien double fina­liste du tournoi, Casper Ruud, en session de nuit dimanche soir lors des huitièmes de finale.