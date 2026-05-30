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McNamee : « Beaucoup de gens affirment que Fonseca a profité de l’âge de Djokovic, mais regardez les statis­tiques. Novak n’était pas loin de son meilleur niveau »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il menait deux sets à zéro contre Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic s’est fina­le­ment incliné en cinq manches (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5).

Et comme le souligne l’an­cien numéro 1 mondial en double Paul McNamee, le Brésilien de 19 ans a battu un grand Nole malgré ses 39 ans. 

« Beaucoup de gens affirment que Fonseca a profité de l’âge de Djokovic. Mais Novak a réussi 71 % de ses premiers services, a signé 70 coups gagnants et commis 39 fautes directes. C’est un niveau incroyable, très proche de son meilleur niveau, et nous lui rendons hommage. Nous féli­ci­tons égale­ment Fonseca d’avoir pris sa place parmi les meilleurs. »

A noter que Joao Fonseca affron­tera l’ancien double fina­liste du tournoi, Casper Ruud, en session de nuit dimanche soir lors des huitièmes de finale.

Publié le samedi 30 mai 2026 à 18:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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