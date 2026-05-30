Alors qu’il menait deux sets à zéro contre Joao Fonseca au troisième tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic s’est finalement incliné en cinq manches (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5).
Et comme le souligne l’ancien numéro 1 mondial en double Paul McNamee, le Brésilien de 19 ans a battu un grand Nole malgré ses 39 ans.
« Beaucoup de gens affirment que Fonseca a profité de l’âge de Djokovic. Mais Novak a réussi 71 % de ses premiers services, a signé 70 coups gagnants et commis 39 fautes directes. C’est un niveau incroyable, très proche de son meilleur niveau, et nous lui rendons hommage. Nous félicitons également Fonseca d’avoir pris sa place parmi les meilleurs. »
Many are saying Fonseca was able to take advantage of Djokovic’s age. But Novak had 71% first serve, 70 winners, 39 unforced errors. Thats an incredible level, very close to his best, so we salute him. And we congratulate Fonseca on his taking his place at the table— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) May 30, 2026
A noter que Joao Fonseca affrontera l’ancien double finaliste du tournoi, Casper Ruud, en session de nuit dimanche soir lors des huitièmes de finale.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 18:05