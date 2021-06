Même s’il n’a que 25 ans, Daniil Medvedev est de la vielle école. Interrogé ce mardi soir en confé­rence de presse sur sa riva­lité avec Stefanos Tsitsipas, le Russe estime qu’il est très diffi­cile « d’en­tre­tenir » celle‐ci à cause notam­ment du Big 3 verrouille quasi­ment tout. Si cela ne tenait qu’à lui, Daniil serait même prêt à parler à son rival pendant un match, comme cela peut se faire au basket‐ball ou au foot­ball par exemple.

« Ça pour­rait devenir une belle riva­lité, mais, à cause du top 3 surtout, ce sport est consi­déré comme ultra, ultra‐conservateur et comme un sport très intel­li­gent. Donc nous, les jeunes, devons suivre cette voie‐là, sinon on se fait défoncer par les médias et le public. Dans d’autres sports, on peut voir ces riva­lités où les gens se chauffent. Parfois ils ne se détestent même pas mais ils se disent des choses pendant le match. Mais le tennis n’est pas comme ça donc je ne pense pas qu’il y aura de clash entre nous deux. Je trouve ça dommage, ça pour­rait être beau­coup plus marrant. »