S’il n’a atteint qu’une seule fois les quarts de finale de Roland‐Garros, en 2021 (défaite en trois sets contre Tsitsipas), Daniil Medvedev fait partie des favoris de cette édition 2023 suite à son sacre lors du Masters 1000 de Rome dimanche dernier, son premier titre sur terre battue.

Néanmoins, le Russe joue la carte de la prudence avant son entrée en lice contre le Brésilien Thiago Seyboth Wild (172e).

« Je ne vais pas me mettre trop la pres­sion mais ce qui s’est produit à Rome a été fantas­tique. J’ai gagné contre des joueurs fantas­tiques, Zverev, Tsitsipas, Rune, Zapata Miralles et Ruusuvuori qui a joué trois sets contre Alcaraz à Madrid ; c’est un senti­ment fantas­tique. J’ai peut‐être plus d’at­tentes que d’ha­bi­tude à Roland‐Garros mais je sais que cela peut être un piège. Il faut pouvoir utiliser cette confiance mais sans être trop fier de soi parce qu’on se dit ‘ça va être facile’ et dès le premier tour tu as un problème, tu te mets en colère et tu rates ton match. J’ai déjà été dans cette situa­tion à de nombreuses reprises. Je veux simple­ment jouer du bon tennis ici, à Roland‐Garros », a tempéré le numéro 2 mondial en confé­rence de presse.