Les ambi­tions de Daniil Medvedev changent à toute vitesse. Le Russe, qui n’avait jamais gagné un match à Roland Garros, souhai­tait simple­ment gagner son premier tour il y a encore une semaine. Mais au fil des matchs, le numéro deux mondial prend confiance et ne semble pas si aller­gique à la terre battue. Après sa victoire contre Reilly Opelka (6–4, 6–2, 6–4), il a confié en confé­rence de presse qu’il se voyait bien aller loin dans le tournoi, d’autant plus qu’il estime son tableau rela­ti­ve­ment facile. Le natif de Moscou égra­tigne au passage Stéfanos Tsitsipás et Alexander Zverev, les deux « gros pois­sons » présents dans sa moitié de tableau…

« Je me rends compte que tout est possible fina­le­ment. Comme je l’ai dit, c’est sûr que je ne vais pas jouer un grand cham­pion avant la finale. J’espère que tous les matches que je vais jouer avant la finale seront magni­fiques. Mon but était de gagner le premier tour, mais c’est toujours bien de savoir que si tu vas bien jouer, que tu as un tableau un peu plus facile. »