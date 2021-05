Présent lui aussi en confé­rence de presse ce vendredi pour le média day, Daniil Medvedev, qui n’a jamais gagné de match à Roland Garros, « pense qu’il va réaliser un très bon tournoi ». Le Russe s’est aussi exprimé sur Rafael Nadal qui visera un quator­zième titre. Le numéro deux mondial indique que la tâche pour Rafa sera très dure pour une raison parti­cu­lière : les condi­tions météo­ro­lo­giques qui pour­raient désa­van­tager le taureau de Manacor.

« Il est très fort. Gagner 13 fois, c’est énorme. À chaque fois qu’il a gagné, tout le monde doit dire, chaque année : « Ok, cette année, on essaye de faire mieux. » Après, bim, tu prends des roues, et tu vas à la maison. Je pense que cette année, par rapport à ce que je ressens, notam­ment sur le terrain, avec les balles qu’il y a, avec le temps qu’il fait, et j’ai entendu que cela va être pareil une semaine, voire les 2 semaines, je pense que cela va être plus dur pour Rafa de gagner ce Roland Garros. Après, c’est un cham­pion, il est telle­ment fort, surtout sur terre. Cela va être plus dur. Cela ne veut pas dire qu’il ne va pas le faire. »

L’édition précé­dente, beau­coup prédi­saient égale­ment que Nadal allait être perturbé par les balles et la météo…