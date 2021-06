Enfin vain­queur à Roland‐Garros, Daniil commence à y croire un peu plus. D’ailleurs pour lui, les condi­tions de jeu lui semblent assez favo­rables : « Oui, j’ai de l’es­poir. Et on pouvait le voir aujourd’hui, dans le match. J’ai le senti­ment qu’ici, cette année, du moins, avec cette météo, ces balles, je joue comme sur une surface dure. Cela ne me semble pas diffé­rent de l’Open d’Australie. Maintenant, quand j’as­siste à ce genre de tournoi, en ayant ces sensa­tions, je sais que je suis capable de tout. Bien sûr, les adver­saires sont toujours de taille. Quand j’étais à la finale de l’Open d’Australie, j’ai presque perdu contre Filip Krajinovic, parce que c’est un grand joueur. Si je dois perdre à Roland‐Garros, ce sera certai­ne­ment parce que mon adver­saire aura un très bon jeu. Mais je me sens en confiance, mon dépla­ce­ment est bon, je glisse bien »