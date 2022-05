De manière géné­rale, le bilan de Daniil Medvedev n’est déjà pas famé­lique face aux joueurs fran­çais. Alors lors­qu’il a dû les affronter à Roland‐Garros, le numéro 2 mondial a toujours souf­fert. En confé­rence de presse, il a parlé du public trico­lore, plus bouillant que jamais cette année porte d’Auteuil.

« Avec le public fran­çais, il y a des hauts et des bas. Les trois premières fois que j’ai perdu à Roland‐Garros, c’était contre des Français. Là, c’est de fait diffi­cile. Et je peux vous dire qu’il n’était pas là pour me soutenir. C’est vrai que quand on joue contre un Français à Roland‐Garros, c’est l’une des choses les plus diffi­ciles dans le tennis. Au début, je n’ai­mais pas jouer en France, non, ce n’est pas que je n’ai­mais pas cela, mais je n’avais pas de bons résul­tats. Maintenant, je joue bien à Bercy, à Marseille, j’étais en quarts de finale à Roland‐Garros. J’adore jouer en France. C’est vrai, parfois, il faut un peu de temps pour s’adapter. »

Marin Cilic et Holger Rune, respec­ti­ve­ment opposés à Gilles Simon et Hugo Gaston ce samedi, sont prévenus.