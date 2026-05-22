Accueil Roland Garros

Medvedev n’en veut pas à Djokovic : « Novak est assez expé­ri­menté, assez mûr pour savoir ce qu’il veut et ne veut pas faire »

Par
Laurent Trupiano
-
1073

Daniil a été inter­rogé sur le fait qu’au final Novak Djokovic n’a pas suivi le mouve­ment au sujet de la fronde menée pour le prize money. En quelques mots, Daniil explique que fina­le­ment par son statut et son palmarès, le Serbe est au dessus de la mêlée.

« Chacun peut prendre sa déci­sion. C’est déjà une bonne chose de pouvoir prendre sa déci­sion pour soi‐même. C’est la meilleure chose dans la vie. Novak est assez expé­ri­menté, assez mûr pour savoir ce qu’il veut et ne veut pas faire. Il a toujours été très actif. Il s’est toujours battu pour les joueurs dans diffé­rents mouve­ments, diffé­rentes choses. Et donc je ne pense pas que cela aille à l’en­contre du message.Je ne sais pas s’il est déjà venu au Media Day… S’il nous rencontre, je suis sûr qu’il nous dirait qu’il nous soutient, pas en étant dedans, pas avec ces déci­sions qui ont été prises, mais Novak a toujours soutenu les joueurs et tout le monde »

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 17:46

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥