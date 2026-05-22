Daniil a été interrogé sur le fait qu’au final Novak Djokovic n’a pas suivi le mouvement au sujet de la fronde menée pour le prize money. En quelques mots, Daniil explique que finalement par son statut et son palmarès, le Serbe est au dessus de la mêlée.
« Chacun peut prendre sa décision. C’est déjà une bonne chose de pouvoir prendre sa décision pour soi‐même. C’est la meilleure chose dans la vie. Novak est assez expérimenté, assez mûr pour savoir ce qu’il veut et ne veut pas faire. Il a toujours été très actif. Il s’est toujours battu pour les joueurs dans différents mouvements, différentes choses. Et donc je ne pense pas que cela aille à l’encontre du message.Je ne sais pas s’il est déjà venu au Media Day… S’il nous rencontre, je suis sûr qu’il nous dirait qu’il nous soutient, pas en étant dedans, pas avec ces décisions qui ont été prises, mais Novak a toujours soutenu les joueurs et tout le monde »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 17:46