Daniil a été inter­rogé sur le fait qu’au final Novak Djokovic n’a pas suivi le mouve­ment au sujet de la fronde menée pour le prize money. En quelques mots, Daniil explique que fina­le­ment par son statut et son palmarès, le Serbe est au dessus de la mêlée.

« Chacun peut prendre sa déci­sion. C’est déjà une bonne chose de pouvoir prendre sa déci­sion pour soi‐même. C’est la meilleure chose dans la vie. Novak est assez expé­ri­menté, assez mûr pour savoir ce qu’il veut et ne veut pas faire. Il a toujours été très actif. Il s’est toujours battu pour les joueurs dans diffé­rents mouve­ments, diffé­rentes choses. Et donc je ne pense pas que cela aille à l’en­contre du message.Je ne sais pas s’il est déjà venu au Media Day… S’il nous rencontre, je suis sûr qu’il nous dirait qu’il nous soutient, pas en étant dedans, pas avec ces déci­sions qui ont été prises, mais Novak a toujours soutenu les joueurs et tout le monde »