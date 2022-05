Lors du media day, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur le tirage au sort, clément avec lui puis­qu’il évite trois des quatre grands favoris pour ce Roland‐Garros 2022 : Novak Djokovic, Rafael Nadal et bien sûr, le phéno­mène, Carlos Alcaraz.

« Carlos a joué de manière fantas­tique à Miami, à Rome, à Barcelone. Nous verrons comment il gère la pres­sion et s’il est capable de repro­duire le même tennis. C’est l’un des favoris. C’est indé­niable. Être dans cette partie de tableau me permet de me concen­trer sur moi‐même, parce qu’il y a d’autres bons joueurs sur terre battue. Au premier tour, j’ai un gaucher qui aime bien lifter la balle (Facundo Bagnis, ndlr). Je vais me concen­trer sur chaque match à la fois. Si j’ar­rive ensuite à les battre (Djokovic ou Alcaraz), ça signifie que j’au­rais fait un bon tournoi. Nous verrons bien cela la deuxième semaine. »