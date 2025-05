Alors qu’il affir­mait jouer le meilleur tennis de sa vie sur terre battue, Daniil Medvedev prend déjà la porte !

Pour la sixième fois en neuf parti­ci­pa­tions dans le tableau prin­cipal à Roland‐Garros, Daniil Medvedev sort dès le premier tour de Roland‐Garros.

Le 11e joueur mondial a été battu par Cameron Norrie, désor­mais 81e mondial mais forcé­ment dange­reux pour une entrée en lice en Grand Chelem.

CLUTCH FROM CAM 💪@cam_norrie withs­tands the Medvedev come­back to take out the 11th seed !#RolandGarros pic.twitter.com/cvBTF914it