Une nouvelle fois inter­rogé sur la guéguerre entre Wimbledon et l’ATP après l’an­nonce de cette dernière sur l’an­nu­la­tion des points pour la prochaine édition du Grand Chelem londo­nien, Daniil Medvedev a encore fait preuve de beau­coup de retenue tout en entre­te­nant l’es­poir de pour­voir fouler quand même l’herbe du All England Club même si cela semble tota­le­ment impos­sible à l’heure où l’on écrit ces lignes.

« Avant la déci­sion prise par l’ATP, j’avais entendu parler de ceci comme d’une possi­bi­lité. Mais lorsque l’ATP a fait cette annonce, je me suis dit : d’ac­cord, là, c’est offi­ciel. Alors qu’à l’heure actuelle, même main­te­nant, je ne sais pas du tout ce qu’il va se passer. Mon boulot, prin­ci­pa­le­ment, c’est d’être sur les courts, jouer au tennis, engranger des points ici, le plus possible. Et puis, je vais répéter ce que j’ai dit. Si je peux jouer à Wimbledon, je serais content d’être là‐bas, même sans points. Si c’est avec des points, très bien, je serais là‐bas, à essayer de gagner des points. Si je ne peux pas jouer, je vais rester à la maison, m’en­traîner énor­mé­ment, m’amé­liorer pour les tour­nois à venir. C’est à peu près tout ce que je peux dire aujourd’hui. »