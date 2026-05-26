

Daniil Medvedev replonge dans ses vieux démons à Roland‐Garros.

Pour la deuxième année consé­cu­tive, et la septième fois en dix parti­ci­pa­tions, le Russe est éliminé d’entrée dans le Grand Chelem parisien.

Alors que certains l’imaginaient capable de défier Jannik Sinner en demi‐finales après leur intense duel à Rome, le 8e joueur mondial a fina­le­ment chuté dès le premier tour ce mardi face à l’Australien Alex Walton (97e mondial), au terme d’un combat en cinq sets : 6–2, 1–6, 6–1, 1–6, 6–4 en 3h23.

Une contre‐performance d’autant plus surpre­nante que Walton n’avait quasi­ment pas joué sur terre battue cette saison, avec une seule appa­ri­tion à Madrid avant d’enchaîner en mai des tour­nois Challenger… sur dur en Chine.

Walton d. Daniil Medvedev 6–2 1–6 6–1 1–6 6–4 at Roland Garros



World No. 97 gets the biggest win of his life.



First top 10 win of his career.



Big upset



🇦🇺 pic.twitter.com/BdgQ3Vlyjy — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 26, 2026

De quoi rendre cette sortie précoce encore plus embar­ras­sante pour Medvedev, dont l’histoire avec la terre pari­sienne reste compli­quée malgré un quart de finale en 2021 et deux huitièmes en 2022 et 2024.