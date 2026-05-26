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Medvedev sort d’entrée, Sinner sur un boulevard

Par
Baptiste Mulatier
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Daniil Medvedev replonge dans ses vieux démons à Roland‐Garros.

Pour la deuxième année consé­cu­tive, et la septième fois en dix parti­ci­pa­tions, le Russe est éliminé d’entrée dans le Grand Chelem parisien.

Alors que certains l’imaginaient capable de défier Jannik Sinner en demi‐finales après leur intense duel à Rome, le 8e joueur mondial a fina­le­ment chuté dès le premier tour ce mardi face à l’Australien Alex Walton (97e mondial), au terme d’un combat en cinq sets : 6–2, 1–6, 6–1, 1–6, 6–4 en 3h23.

Une contre‐performance d’autant plus surpre­nante que Walton n’avait quasi­ment pas joué sur terre battue cette saison, avec une seule appa­ri­tion à Madrid avant d’enchaîner en mai des tour­nois Challenger… sur dur en Chine.

De quoi rendre cette sortie précoce encore plus embar­ras­sante pour Medvedev, dont l’histoire avec la terre pari­sienne reste compli­quée malgré un quart de finale en 2021 et deux huitièmes en 2022 et 2024.

Publié le mardi 26 mai 2026 à 14:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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