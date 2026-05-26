Daniil Medvedev replonge dans ses vieux démons à Roland‐Garros.
Pour la deuxième année consécutive, et la septième fois en dix participations, le Russe est éliminé d’entrée dans le Grand Chelem parisien.
Alors que certains l’imaginaient capable de défier Jannik Sinner en demi‐finales après leur intense duel à Rome, le 8e joueur mondial a finalement chuté dès le premier tour ce mardi face à l’Australien Alex Walton (97e mondial), au terme d’un combat en cinq sets : 6–2, 1–6, 6–1, 1–6, 6–4 en 3h23.
Une contre‐performance d’autant plus surprenante que Walton n’avait quasiment pas joué sur terre battue cette saison, avec une seule apparition à Madrid avant d’enchaîner en mai des tournois Challenger… sur dur en Chine.
Walton d. Daniil Medvedev 6–2 1–6 6–1 1–6 6–4 at Roland Garros— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 26, 2026
World No. 97 gets the biggest win of his life.
First top 10 win of his career.
Big upset
🇦🇺 pic.twitter.com/BdgQ3Vlyjy
De quoi rendre cette sortie précoce encore plus embarrassante pour Medvedev, dont l’histoire avec la terre parisienne reste compliquée malgré un quart de finale en 2021 et deux huitièmes en 2022 et 2024.
Publié le mardi 26 mai 2026 à 14:41