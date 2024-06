De passage sur la terrasse de France Télévision sur le court Philippe‐Chatrier après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de Roland‐Garros suite à sa victoire face au Tchèque Tomas Machac (7−6, 7–5, 1–6, 6–4), Daniil Medvedev a été inter­rogé sur les chan­ge­ments liés à sa paternité.

Et le Russe a fait une décla­ra­tion très drôle concer­nant les coups de sang de sa fille seule­ment âgée d’un an et demi.

« Ce qui est marrant, c’est que toute ma vie, j’ai pensé que je faisais des crises de colère sur le terrain pour diverses raisons, mon enfance, etc. Mais main­te­nant que je vois ma fille d’un an se mettre en colère comme moi, je me dis que c’est peut‐être géné­tique depuis le début. »