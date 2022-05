Seulement de retour à la compé­ti­tion en début de semaine à Genève où il s’est incliné face à Richard Gasquet, Daniil Medvedev, qui présente un bilan plus que défa­vo­rable face aux joueurs fran­çais, a juste­ment été inter­rogé sur ce « complexe » lors de la journée des médias ce vendredi à Roland‐Garros.

« Sur terre battue, je peux perdre contre n’im­porte qui, soyons honnête (rires). Je peux aussi disputer de bons matchs, contre Novak par exemple, j’ai pu le battre (en quarts de finale de Monte‐Carlo 2019, ndlr) ! Sur terre battue, il est plus normal que je puisse perdre contre d’autres joueurs, notam­ment contre des joueurs fran­çais, et contre Richard. Au cours des deux derniers matchs, j’ai pu le battre sur dur ; les matchs étaient assez palpi­tants. C’est un très bon terrien, donc c’était un meilleur joueur cette semaine. Sur dur, par contre, les tour­nois que j’ai pu gagner, j’ai pu battre des joueurs fran­çais et ça ne m’ef­frayait pas. Par contre, disputer un match contre un joueur fran­çais en France n’est pas chose aisée, notam­ment à Bercy même si j’ai pu déployer mon meilleur tennis. Donc, on ne va pas dire que c’est un cercle vicieux dont je ne pourrai jamais sortir : non ! »