Interrogé sur la parti­cu­la­rité de la terre battue pari­sienne qui serait plus rapide que celles de Rome ou de Monte‐Carlo, Daniil Medvedev, lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi ce vendredi, a révélé qu’elle était cette années beau­coup plus lente que lors des éditions précé­dentes. Une donnée loin d’être anodine.

« Je ne sais pas si c’est la balle, la surface, peut‐être est‐ce un peu plus humide mais d’après ce que disent tous les joueurs, tout le monde semble d’ac­cord sur le fait que la surface est plus lente cette année. Les balles s’alour­dissent et c’est très dur pour l’épaule, le coude notam­ment après l’Australie, c’était la même situa­tion et beau­coup de joueurs en ont souf­fert. Bien entendu, au tennis, on doit s’adapter. C’est dommage. Je me suis entraîné deux fois et j’ai trouvé cela beau­coup plus lourd que les années précédentes. »