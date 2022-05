Après une journée de mercredi riche en rebon­dis­se­ments, place à la fin du deuxième tour ce jeudi où Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas vont tenter de se défaire de Laslo Djere et Zdenek Kozlar.

Côté Tricolores, Gilles Simon et Hugo Gaston auront toutes les chances face à Steve Johnson et Pedro Cachin. Ce sera en revanche plus compliqué pour Alizé Cornet, opposée à la lauréate de l’édi­tion 2017, Jelena Ostapenko, Leolia Jeanjean face à Karolina Pliskova et Caroline Garcia contre Madison Keys. À noter que Alizé sera en night‐session.

Découvrez le programme complet de la journée de jeudi à Roland‐Garros ci‐dessous :