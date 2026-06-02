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Même sans Sinner, éliminé dès le 2e tour, le tennis italien réussit un exploit inédit !

Par
Baptiste Mulatier
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Si le numéro 1 mondial et immense favori du tournoi, Jannik Sinner, a été éliminé à la surprise géné­rale dès le deuxième tour, le tennis italien a de la ressource et place trois joueurs en quarts de finale de Roland‐Garros : Flavio Cobolli (14e mondial), Matteo Berrettini (105e) et Matteo Arnaldi (104e).

Une première histo­rique dans l’his­toire du pays sur la terre battue parisienne. 

Et l’Italie est déjà certaine de vibrer pour l’un de ses repré­sen­tants en demi‐finales puis que Berrettini et Arnaldi s’af­fron­te­ront mercredi. 

Le Roland‐Garros de tous les possibles !

Publié le mardi 2 juin 2026 à 07:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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