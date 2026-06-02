Si le numéro 1 mondial et immense favori du tournoi, Jannik Sinner, a été éliminé à la surprise générale dès le deuxième tour, le tennis italien a de la ressource et place trois joueurs en quarts de finale de Roland‐Garros : Flavio Cobolli (14e mondial), Matteo Berrettini (105e) et Matteo Arnaldi (104e).
Une première historique dans l’histoire du pays sur la terre battue parisienne.
Et l’Italie est déjà certaine de vibrer pour l’un de ses représentants en demi‐finales puis que Berrettini et Arnaldi s’affronteront mercredi.
PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA 3 ITALIANI NEI QUARTI DI FINALE DI UNO STESSO SLAM. E’ STORIAAAAAAAAAAAAA #Arnaldi #Berrettini #Cobolli pic.twitter.com/iimtTLXC7J— Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) June 1, 2026
Le Roland‐Garros de tous les possibles !
Publié le mardi 2 juin 2026 à 07:55