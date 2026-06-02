Si le numéro 1 mondial et immense favori du tournoi, Jannik Sinner, a été éliminé à la surprise géné­rale dès le deuxième tour, le tennis italien a de la ressource et place trois joueurs en quarts de finale de Roland‐Garros : Flavio Cobolli (14e mondial), Matteo Berrettini (105e) et Matteo Arnaldi (104e).

Une première histo­rique dans l’his­toire du pays sur la terre battue parisienne.

Et l’Italie est déjà certaine de vibrer pour l’un de ses repré­sen­tants en demi‐finales puis que Berrettini et Arnaldi s’af­fron­te­ront mercredi.

PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA 3 ITALIANI NEI QUARTI DI FINALE DI UNO STESSO SLAM. E’ STORIAAAAAAAAAAAAA #Arnaldi #Berrettini #Cobolli pic.twitter.com/iimtTLXC7J — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) June 1, 2026

Le Roland‐Garros de tous les possibles !