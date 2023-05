En déca­lage total avec son statut et son réel niveau depuis son retour à la compé­ti­tion en mars dernier (une seule victoire pour 7 défaites), Gaël Monfils a retrouvé ce mardi soir le courage du cham­pion et fait vibrer les nombreux spec­ta­teurs présents pour cette session de nuit inter­mi­nable. Pour notre plus grand plaisir !

Si la marche semblait peut‐être un peu trop haute pour « La Monf » en ce mardi soir malgré le soutien incroyable du public et des condi­tions plutôt favo­rables, le Parisien est parvenu à s’ar­ra­cher pour s’of­frir le jeune et talen­tueux argentin, Sebastian Baez (42e) après un énorme duel en cinq sets : 3–6, 6–3, 7–5, 4–6, 7–5, après 3h45 de jeu.

Mené 4–0 et devant sauver une balle de 5–0, Monfils a trouvé des ressources insoup­çon­nées pour revenir et fina­le­ment s’im­poser dans une ambiance indes­crip­tible. Jugez donc par vous‐même :

Si la victoire est évidem­ment impor­tante, le Parisien, durant les presque 4 heures de jeu, a surtout rejoué avec ce mélange d’ab­né­ga­tion et de plaisir qui le carac­té­risent tant. Certes rattrapé par un physique encore défaillant dans les quatrièmes et cinquièmes sets et un manque criant de rythme, la « Monf » a redonné vie à son jeu à ses millions de fans à travers le globe. Et c’est surement ça le plus fort.

Pour une place au troi­sième tour, Gaël Monfils affron­tera le jeune danois Holger Rune. Un match qui pour­rait bien être programmé en night session…