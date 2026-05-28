Moïse Kouamé n’a peut‐être que 17 ans mais il n’a déjà peur de rien.
Alors qu’il n’avait jamais disputé un match en cinq sets de sa jeune carrière, le Français s’est qualifié pour le troisième tour de Roland‐Garros après un match plein de rebondissements face au Paraguayen, Daniel Vallejo, 71e mondial.
Impressionnant de constance et de maîtrise pendant deux heures (6−3, 7–5), le protégé de Richard Gasquet a connu un gros passage à vide jusqu’à se retrouver mené 5–2 dans l’ultime manche.
Mais poussé par le public déchaîné du Suzanne‐Lenglen, l’actuel 318e mondial a trouvé les ressources pour recoller au score et s’offrir un super tie‐break de folie. D’abord largement devant 6–1, puis une nouvelle fois rattrapé et mené (7−6), Kouamé a fait preuve d’une maturité fantastique pour finalement l’emporter dans une ambiance de folie.
Vainqueur 6–3, 7–5, 3–6, 2–6, 7–6(8) après 5h d’une magnifique bataille, Kouame affrontera le Chilien, Alejandro Tabilo, resté bien au frais pendant cette journée suite au forfait de Valentin Vacherot. Une donnée qui comptera forcément ce samedi.
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 16:09