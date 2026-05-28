Moïse Kouamé n’a peut‐être que 17 ans mais il n’a déjà peur de rien.

Alors qu’il n’avait jamais disputé un match en cinq sets de sa jeune carrière, le Français s’est qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros après un match plein de rebon­dis­se­ments face au Paraguayen, Daniel Vallejo, 71e mondial.

Impressionnant de constance et de maîtrise pendant deux heures (6−3, 7–5), le protégé de Richard Gasquet a connu un gros passage à vide jusqu’à se retrouver mené 5–2 dans l’ul­time manche.

Mais poussé par le public déchaîné du Suzanne‐Lenglen, l’ac­tuel 318e mondial a trouvé les ressources pour recoller au score et s’of­frir un super tie‐break de folie. D’abord large­ment devant 6–1, puis une nouvelle fois rattrapé et mené (7−6), Kouamé a fait preuve d’une matu­rité fantas­tique pour fina­le­ment l’emporter dans une ambiance de folie.

Vainqueur 6–3, 7–5, 3–6, 2–6, 7–6(8) après 5h d’une magni­fique bataille, Kouame affron­tera le Chilien, Alejandro Tabilo, resté bien au frais pendant cette journée suite au forfait de Valentin Vacherot. Une donnée qui comp­tera forcé­ment ce samedi.