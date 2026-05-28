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Mené 5–2 dans le cinquième set, Moïse Kouamé, 17 ans, rejoint le 3e tour dans une ambiance de folie

Par
Thomas S
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Moïse Kouamé n’a peut‐être que 17 ans mais il n’a déjà peur de rien.

Alors qu’il n’avait jamais disputé un match en cinq sets de sa jeune carrière, le Français s’est qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros après un match plein de rebon­dis­se­ments face au Paraguayen, Daniel Vallejo, 71e mondial. 

Impressionnant de constance et de maîtrise pendant deux heures (6−3, 7–5), le protégé de Richard Gasquet a connu un gros passage à vide jusqu’à se retrouver mené 5–2 dans l’ul­time manche.

Mais poussé par le public déchaîné du Suzanne‐Lenglen, l’ac­tuel 318e mondial a trouvé les ressources pour recoller au score et s’of­frir un super tie‐break de folie. D’abord large­ment devant 6–1, puis une nouvelle fois rattrapé et mené (7−6), Kouamé a fait preuve d’une matu­rité fantas­tique pour fina­le­ment l’emporter dans une ambiance de folie.

Vainqueur 6–3, 7–5, 3–6, 2–6, 7–6(8) après 5h d’une magni­fique bataille, Kouame affron­tera le Chilien, Alejandro Tabilo, resté bien au frais pendant cette journée suite au forfait de Valentin Vacherot. Une donnée qui comp­tera forcé­ment ce samedi. 

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 16:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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