Repéré et invité par Novak Djokovic il y a quelques années alors qu’il n’était encore qu’un parfait inconnu, Jakub Mensik entre­tient depuis une rela­tion parti­cu­lière avec l’homme aux 24 Grands Chelems.

Récemment de passage sur le plateau de TNT Sports, le Tchèque, opposé ce vendredi à Alexander Zverev en demi‐finales de Roland‐Garros, a révélé que le Serbe lui avait déjà écrit deux fois pour le féli­citer, dont la dernière fois après son impres­sion­nante victoire contre Joao Fonseca au tour précédent.

Novak Djokovic reached out to his son Jakub Mensik to congra­tu­late him and keep track of his results #RolandGarros pic.twitter.com/FV8eaumpEj — Raul (@Raulgunner2) June 4, 2026

« Il m’a écrit après le match contre Rublev (en huitièmes de finales), puis après celui contre Fonseca. Nous avons une très bonne rela­tion. Novak est un type formi­dable et un grand cham­pion », a déclaré Mensik qui entend bien créer la surprise face à Zverev.