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Mensik, avant la demi‐finale contre Zverev : « Novak Djokovic m’a écrit deux fois pendant le tournoi »

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Thomas S
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Repéré et invité par Novak Djokovic il y a quelques années alors qu’il n’était encore qu’un parfait inconnu, Jakub Mensik entre­tient depuis une rela­tion parti­cu­lière avec l’homme aux 24 Grands Chelems. 

Récemment de passage sur le plateau de TNT Sports, le Tchèque, opposé ce vendredi à Alexander Zverev en demi‐finales de Roland‐Garros, a révélé que le Serbe lui avait déjà écrit deux fois pour le féli­citer, dont la dernière fois après son impres­sion­nante victoire contre Joao Fonseca au tour précédent. 

« Il m’a écrit après le match contre Rublev (en huitièmes de finales), puis après celui contre Fonseca. Nous avons une très bonne rela­tion. Novak est un type formi­dable et un grand cham­pion », a déclaré Mensik qui entend bien créer la surprise face à Zverev. 

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 12:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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