Repéré et invité par Novak Djokovic il y a quelques années alors qu’il n’était encore qu’un parfait inconnu, Jakub Mensik entretient depuis une relation particulière avec l’homme aux 24 Grands Chelems.
Récemment de passage sur le plateau de TNT Sports, le Tchèque, opposé ce vendredi à Alexander Zverev en demi‐finales de Roland‐Garros, a révélé que le Serbe lui avait déjà écrit deux fois pour le féliciter, dont la dernière fois après son impressionnante victoire contre Joao Fonseca au tour précédent.
Novak Djokovic reached out to his son Jakub Mensik to congratulate him and keep track of his results #RolandGarros pic.twitter.com/FV8eaumpEj— Raul (@Raulgunner2) June 4, 2026
« Il m’a écrit après le match contre Rublev (en huitièmes de finales), puis après celui contre Fonseca. Nous avons une très bonne relation. Novak est un type formidable et un grand champion », a déclaré Mensik qui entend bien créer la surprise face à Zverev.
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 12:02