Arrivé dans l’ombre en quarts de finale de Roland‐Garros après notamment un match incroyable en cinq sets au deuxième tour où il ne pouvait plus bouger après la balle de match, Jakub Mensik a surpris tout le monde ce mardi soir, en dominant presque trop facilement, Joao Fonseca, sensation de cette édition et chouchou du public : 6–4, 6–3, 7–6(3), en 2h45 de jeu.
Bien aidé par la fermeture du toit du Philippe‐Chatrier alors que les orages frappent Paris depuis le début de la journée, le Tchèque s’est régalé dans ces conditions lentes face à un Brésilien un peu amorphe et en manque d’inspiration.
Presque injouable pendant deux sets, l’actuel 27e mondial a ensuite vu son adversaire se rebeller et le breaker d’entrée de troisième manche. Mais loin de s’affoler et grâce notamment à une défense et une volée impressionnantes, il a recollé avant de s’offrir six balles de match, toutes remarquablement sauvées par Fonseca, dans un 12e jeu de toute beauté.
Alors que beaucoup auraient flanché et accusé le coup après autant d’occasions manquées, Jakuk restait droit dans ses bottes, en s’offrant le jeu décisif d’une manière assez magistrale, à l’image de son match en somme.
La 7e balle de match sera la bonne 😅— Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 2, 2026
Le dernier mot pour Jakub Menšík dans ce duel contre João Fonseca 👏 Quel match ! #RolandGarros pic.twitter.com/BymEjKy0RH
Qualifié pour sa première demi‐finale en Grand Chelem, Mensik affrontera Alexander Zverev dans un duel d’excellents serveurs. Et si on était à la place de l’Allemand, on serait un peu inquiet.
Publié le mardi 2 juin 2026 à 23:18