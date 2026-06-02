Arrivé dans l’ombre en quarts de finale de Roland‐Garros après notam­ment un match incroyable en cinq sets au deuxième tour où il ne pouvait plus bouger après la balle de match, Jakub Mensik a surpris tout le monde ce mardi soir, en domi­nant presque trop faci­le­ment, Joao Fonseca, sensa­tion de cette édition et chou­chou du public : 6–4, 6–3, 7–6(3), en 2h45 de jeu.

Bien aidé par la ferme­ture du toit du Philippe‐Chatrier alors que les orages frappent Paris depuis le début de la journée, le Tchèque s’est régalé dans ces condi­tions lentes face à un Brésilien un peu amorphe et en manque d’inspiration.

Presque injouable pendant deux sets, l’ac­tuel 27e mondial a ensuite vu son adver­saire se rebeller et le breaker d’en­trée de troi­sième manche. Mais loin de s’af­foler et grâce notam­ment à une défense et une volée impres­sion­nantes, il a recollé avant de s’of­frir six balles de match, toutes remar­qua­ble­ment sauvées par Fonseca, dans un 12e jeu de toute beauté.

Alors que beau­coup auraient flanché et accusé le coup après autant d’oc­ca­sions manquées, Jakuk restait droit dans ses bottes, en s’of­frant le jeu décisif d’une manière assez magis­trale, à l’image de son match en somme.

La 7e balle de match sera la bonne 😅



Le dernier mot pour Jakub Menšík dans ce duel contre João Fonseca 👏 Quel match ! #RolandGarros pic.twitter.com/BymEjKy0RH — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 2, 2026

Qualifié pour sa première demi‐finale en Grand Chelem, Mensik affron­tera Alexander Zverev dans un duel d’ex­cel­lents serveurs. Et si on était à la place de l’Allemand, on serait un peu inquiet.