Jouer contre un Français a tout du match piège, mais Jakub Mensik a fait preuve de sang‐froid ce mardi. Opposé à Alexandre Muller pour son entrée en lice, le cham­pion de Miami 2025 n’a jamais craqué, malgré les nombreux sifflets du public, ralliés à la cause de son adver­saire. Dans une atmo­sphère volca­nique, il s’est imposé en quatre sets et 3h23 de jeu (7−5, 6–7, 7–5, 6–3).

Interrogé en confé­rence de presse sur l’am­biance du jour, le Tchèque explique s’être inspiré de son idole Novak Djokovic, pour braver ce climat hostile.

« Je savais avant le match que ce serait diffi­cile, que l’am­biance serait incroyable, pour lui (sourire). Alors oui, je ne m’at­ten­dais pas à grand‐chose, pour être honnête. C’est une expé­rience formi­dable. Tout le monde me disait qu’à Roland‐Garros, l’am­biance, les Français sont spéciaux. En fait, j’ai vécu ça. Je suis content de cette expé­rience. Comme le dit Novak, quand parfois le public est contre lui, je me répé­tais menta­le­ment quand ils l’ac­cla­maient ou criaient son nom, j’es­sayais juste de me concen­trer sur le fait qu’ils criaient mon nom en fait. Bien sûr, parfois c’était super diffi­cile. Mais je pense que j’ai bien joué. L’ambiance ici est spéciale. Bien sûr, parfois c’était vrai­ment, vrai­ment diffi­cile. Dans ces situa­tions de pres­sion, j’ai vrai­ment joué mon meilleur tennis, ce qui était la clé en fait. Comme je l’ai dit, peut‐être qu’ils m’ont poussé vers l’avant. C’est pour ça que j’ai si bien joué dans le quatrième set. »