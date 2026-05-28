Depuis que les arbitres ne servent plus à rien, il semble bien qu’ils soient encore moins concernés par ce qu’il arrive alors même que l’on peut avoir besoin d’eux.
C’est exactement ce qu’il s’est passé à la fin du match de Mensik qui est tombé à terre après sa balle de match, épuisé, éreinté.
Restant au sol sans bouger, c’est son adversaire, puis le kiné, qui sont venus à son secours alors que l’arbitre rangeait ses affaires. Après un moment beaucoup trop long, il a enfin réagi mais c’était déjà trop « tard »
#RolandGarros | 😧 Image forte sur le court n°6 : Jakub Mensik s’écroule de fatigue après sa victoire au 2e tour ! Le Tchèque a pu se relever quelques minutes plus tard.— francetvsport (@francetvsport) May 27, 2026
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« Je respecte pleinement les règles, mais avec cette chaleur et ces conditions, tout devient fou. Probablement que n’importe quel spectateur penserait : ‘Accordez cinq ou dix secondes de plus’. Aujourd’hui, je ne les ai pas eus et j’ai même perdu mon premier service à cause de cela. Ce qui s’est passé après le match, je préfère le garder pour moi. Mais le comportement de l’arbitre… honnêtement, je ne le respecte pas ».
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 09:45