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Mensik n’en revient pas : « Ce qui s’est passé après le match, je préfère le garder pour moi. Mais le compor­te­ment de l’ar­bitre… honnê­te­ment, je ne le respecte pas ».

Par
Laurent Trupiano
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Depuis que les arbitres ne servent plus à rien, il semble bien qu’ils soient encore moins concernés par ce qu’il arrive alors même que l’on peut avoir besoin d’eux. 

C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé à la fin du match de Mensik qui est tombé à terre après sa balle de match, épuisé, éreinté. 

Restant au sol sans bouger, c’est son adver­saire, puis le kiné, qui sont venus à son secours alors que l’ar­bitre rangeait ses affaires. Après un moment beau­coup trop long, il a enfin réagi mais c’était déjà trop « tard »

« Je respecte plei­ne­ment les règles, mais avec cette chaleur et ces condi­tions, tout devient fou. Probablement que n’im­porte quel spec­ta­teur pense­rait : ‘Accordez cinq ou dix secondes de plus’. Aujourd’hui, je ne les ai pas eus et j’ai même perdu mon premier service à cause de cela. Ce qui s’est passé après le match, je préfère le garder pour moi. Mais le compor­te­ment de l’ar­bitre… honnê­te­ment, je ne le respecte pas ».

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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