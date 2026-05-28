Depuis que les arbitres ne servent plus à rien, il semble bien qu’ils soient encore moins concernés par ce qu’il arrive alors même que l’on peut avoir besoin d’eux.

C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé à la fin du match de Mensik qui est tombé à terre après sa balle de match, épuisé, éreinté.

Restant au sol sans bouger, c’est son adver­saire, puis le kiné, qui sont venus à son secours alors que l’ar­bitre rangeait ses affaires. Après un moment beau­coup trop long, il a enfin réagi mais c’était déjà trop « tard »

#RolandGarros | 😧 Image forte sur le court n°6 : Jakub Mensik s’écroule de fatigue après sa victoire au 2e tour ! Le Tchèque a pu se relever quelques minutes plus tard.



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« Je respecte plei­ne­ment les règles, mais avec cette chaleur et ces condi­tions, tout devient fou. Probablement que n’im­porte quel spec­ta­teur pense­rait : ‘Accordez cinq ou dix secondes de plus’. Aujourd’hui, je ne les ai pas eus et j’ai même perdu mon premier service à cause de cela. Ce qui s’est passé après le match, je préfère le garder pour moi. Mais le compor­te­ment de l’ar­bitre… honnê­te­ment, je ne le respecte pas ».