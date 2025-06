Dans un entre­tien accordé au média serbe Sportklub, Michael Chang a donné son avis sur Carlos Alcaraz. Questionné sur la pers­pec­tive de le voir effacer des tablettes les 14 Coupes des Mousquetaires de Rafael Nadal, le plus jeune vain­queur de Roland‐Garros (1989) a botté en touche, tout en admet­tant que les records sont faits pour être battus.

« Difficile de dire qu’Alcaraz puisse dominer suffi­sam­ment pour dépasser Rafa. Honnêtement, je ne pensais pas que quiconque dépas­se­rait le record de Borg ici (six titres), et Novak en a dix à Melbourne. Carlos a grandi en regar­dant le Big 3, il a pris le meilleur de Novak, Rafa et Roger. Même quand on regarde sa façon de placer les bouteilles, on dirait Rafa. Il pense qu’il n’est pas impos­sible d’at­teindre des chiffres aussi fous, et ce n’est que le début pour lui. La confiance est un atout. »