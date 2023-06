Présent ces derniers jours à Roland‐Garros pour parti­ciper au fameux tournoi des légendes, l’Américain Michael Chang, lauréat de l’édi­tion 1989 à seule­ment 17 ans, a livré son analyse tactique de l’af­fron­te­ment à venir entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, prévu ce vendredi en demi‐finales à partir de 14h45.

« Si vous affrontez contre des gars qui jouent très bien et qui sont agres­sifs depuis la ligne de fond, si vous ne variez pas, il sera très facile pour eux d’en­trer dans un rythme et s’ils sont dans un rythme, il sera diffi­cile de les en sortir. Je pense que Novak va devoir jouer un tennis offensif. Il va devoir prendre les balles tôt, prendre des risques et il va devoir le faire avec constance. Je ne pense pas qu’il ait envie de jouer à trois mètres derrière sa ligne de fond, de suivre les balles d’un côté à l’autre contre un gars plus jeune, incroya­ble­ment en forme et incroya­ble­ment avide de gagner Roland‐Garros », a déclaré Chang sur le site offi­ciel du tournoi.