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Miraculé, Mensik aime la douleur : « Ce tournoi me met physi­que­ment à l’épreuve comme jamais aupa­ra­vant et cela me rend très heureux »

Par
Laurent Trupiano
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L’image de Mensik au sol, inerte, après sa victoire au 2ème tour face à Navone a fait le tour du monde. Celle de sa victoire encore en 5 sets face à de Minaur est histo­rique pour lui car elle confirme qu’il est devenu solide physi­que­ment et que main­te­nant tout est permis.

« Ce tournoi me met physi­que­ment à l’épreuve comme jamais aupa­ra­vant et cela me rend très heureux. Gagner un match en cinq sets de près de cinq heures est une chose, mais devoir jouer de nouveau 48 heures plus tard en sachant que le prochain match pour­rait être tout aussi long, voire plus, est une tout autre histoire. Je me souviens d’autres matchs en cinq sets par le passé où je finis­sais complè­te­ment épuisé et où le lende­main, je pouvais à peine bouger. Cette fois‐ci était diffé­rente. Bien sûr, récu­pérer après une victoire aide toujours, mais retourner aussi fort physi­que­ment et menta­le­ment après tout ce qui s’était passé est quelque chose que j’ap­précie énor­mé­ment. Nous avons travaillé dur pour y parvenir et je suis très heureux d’avoir décou­vert que j’en étais capable ».

Publié le samedi 30 mai 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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