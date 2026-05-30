L’image de Mensik au sol, inerte, après sa victoire au 2ème tour face à Navone a fait le tour du monde. Celle de sa victoire encore en 5 sets face à de Minaur est historique pour lui car elle confirme qu’il est devenu solide physiquement et que maintenant tout est permis.
« Ce tournoi me met physiquement à l’épreuve comme jamais auparavant et cela me rend très heureux. Gagner un match en cinq sets de près de cinq heures est une chose, mais devoir jouer de nouveau 48 heures plus tard en sachant que le prochain match pourrait être tout aussi long, voire plus, est une tout autre histoire. Je me souviens d’autres matchs en cinq sets par le passé où je finissais complètement épuisé et où le lendemain, je pouvais à peine bouger. Cette fois‐ci était différente. Bien sûr, récupérer après une victoire aide toujours, mais retourner aussi fort physiquement et mentalement après tout ce qui s’était passé est quelque chose que j’apprécie énormément. Nous avons travaillé dur pour y parvenir et je suis très heureux d’avoir découvert que j’en étais capable ».
Publié le samedi 30 mai 2026 à 10:45