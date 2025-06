Et si Loïs Boisson rempor­tait cette édition 2025 de Roland‐Garros, pour sa toute première parti­ci­pa­tion à un tournoi du Grand Chelem ?

C’est la ques­tion qui a été posée à Mirra Andreeva, battue ce mercredi par la Française. Et la joueuse russe ne dit pas non même si la tâche s’an­nonce évidem­ment extrê­me­ment complexe.

« C’est plus facile à dire quand on est assis ici qu’à faire quand on est sur le court ! Mais si elle continue à jouer comme cela, libre­ment, sans avoir peur de la pres­sion ou de la défaite, je pense qu’à ce moment‐là, tout le monde peut gagner. Ça ne sera pas facile, mais honnê­te­ment, je ne sais pas. Et ce sera très inté­res­sant à regarder, à voir qui va gagner à la fin de la semaine. Je ne sais pas… Si elle croit assez en elle‐même, je pense qu’elle peut le faire. En tout cas, pour moi, c’est diffi­cile à dire assise ici ! »