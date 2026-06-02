Mirra Andreeva n’a pas perdu de temps pour se quali­fier pour la deuxième fois de sa carrière en demi‐finales de Roland‐Garros, en quatre participations.

Pourtant opposée à la très en forme, Sorana Cirstea, récente demi‐finaliste à Rome, la Russe s’est imposée en moins d’une heure de jeu sur le score sans appel de 6–0, 6–3.

Interrogée sur cette perfor­mance expresse et impres­sion­nante lors de son passage en confé­rence de presse, la 8e mondiale a expliqué que cet état de grâce avait débuté dès l’échauf­fe­ment. Extrait.

Q. Sorana ne se fait pas souvent « balayer » (perdre un set 6–0). Au premier set, à quoi cela tient‐il, selon toi, au vu de la façon dont tu jouais ?

MIRRA ANDREEVA : Oui, honnê­te­ment, je ne m’y atten­dais pas moi‐même. Commençons par le fait que j’ai eu un échauf­fe­ment incroyable avant le match sur le court. J’avais l’im­pres­sion de ne pas raté une seule balle pendant l’échauf­fe­ment, alors je suis devenue un peu nerveuse après ça, parce que d’ha­bi­tude, quand on a un échauf­fe­ment incroyable, on ne joue pas de la même manière pendant le match. Mais, je ne sais pas, je me suis juste retrouvée très, très concen­trée, très agres­sive, à aller cher­cher mes coups tout le temps. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais j’étais juste dans la zone, je suppose. Oui, Sorana est, comme je l’ai dit, une adver­saire très coriace à affronter, donc je suis juste contente de cette victoire aujourd’hui (mardi).