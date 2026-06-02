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Mirra Andreeva, impres­sion­nante face à Cirstea en quarts de finale : « Je ne sais pas ce qui s’est passé, j’étais juste dans la zone »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 29/05/2026 - Mira Andreeva - Russie

Mirra Andreeva n’a pas perdu de temps pour se quali­fier pour la deuxième fois de sa carrière en demi‐finales de Roland‐Garros, en quatre participations. 

Pourtant opposée à la très en forme, Sorana Cirstea, récente demi‐finaliste à Rome, la Russe s’est imposée en moins d’une heure de jeu sur le score sans appel de 6–0, 6–3.

Interrogée sur cette perfor­mance expresse et impres­sion­nante lors de son passage en confé­rence de presse, la 8e mondiale a expliqué que cet état de grâce avait débuté dès l’échauf­fe­ment. Extrait. 

Q. Sorana ne se fait pas souvent « balayer » (perdre un set 6–0). Au premier set, à quoi cela tient‐il, selon toi, au vu de la façon dont tu jouais ?
MIRRA ANDREEVA : Oui, honnê­te­ment, je ne m’y atten­dais pas moi‐même. Commençons par le fait que j’ai eu un échauf­fe­ment incroyable avant le match sur le court. J’avais l’im­pres­sion de ne pas raté une seule balle pendant l’échauf­fe­ment, alors je suis devenue un peu nerveuse après ça, parce que d’ha­bi­tude, quand on a un échauf­fe­ment incroyable, on ne joue pas de la même manière pendant le match. Mais, je ne sais pas, je me suis juste retrouvée très, très concen­trée, très agres­sive, à aller cher­cher mes coups tout le temps. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais j’étais juste dans la zone, je suppose. Oui, Sorana est, comme je l’ai dit, une adver­saire très coriace à affronter, donc je suis juste contente de cette victoire aujourd’hui (mardi).

Publié le mardi 2 juin 2026 à 18:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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