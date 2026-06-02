Mirra Andreeva n’a pas perdu de temps pour se qualifier pour la deuxième fois de sa carrière en demi‐finales de Roland‐Garros, en quatre participations.
Pourtant opposée à la très en forme, Sorana Cirstea, récente demi‐finaliste à Rome, la Russe s’est imposée en moins d’une heure de jeu sur le score sans appel de 6–0, 6–3.
Interrogée sur cette performance expresse et impressionnante lors de son passage en conférence de presse, la 8e mondiale a expliqué que cet état de grâce avait débuté dès l’échauffement. Extrait.
Q. Sorana ne se fait pas souvent « balayer » (perdre un set 6–0). Au premier set, à quoi cela tient‐il, selon toi, au vu de la façon dont tu jouais ?
MIRRA ANDREEVA : Oui, honnêtement, je ne m’y attendais pas moi‐même. Commençons par le fait que j’ai eu un échauffement incroyable avant le match sur le court. J’avais l’impression de ne pas raté une seule balle pendant l’échauffement, alors je suis devenue un peu nerveuse après ça, parce que d’habitude, quand on a un échauffement incroyable, on ne joue pas de la même manière pendant le match. Mais, je ne sais pas, je me suis juste retrouvée très, très concentrée, très agressive, à aller chercher mes coups tout le temps. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais j’étais juste dans la zone, je suppose. Oui, Sorana est, comme je l’ai dit, une adversaire très coriace à affronter, donc je suis juste contente de cette victoire aujourd’hui (mardi).
Publié le mardi 2 juin 2026 à 18:20