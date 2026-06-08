Alexander Zverev n’aura plus jamais l’éti­quette du plus grand joueur de l’his­toire à ne jamais avoir remporté de Grand Chelem.

Tombeur en cinq sets de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1), l’Allemand a enfin touché le graal, à 29 ans.

Dans des propos relayés par L’Equipe, Mischa Zverev a insisté sur le fait que son petit frère avait parfai­te­ment géré l’énorme pres­sion qui pesait sur ses épaules après les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, combi­nées au forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz.

« Après l’éli­mi­na­tion de Sinner, je trouve qu’il s’en est extrê­me­ment bien sorti. En se concen­trant sur le moment présent. Que ce soit pendant un entraî­ne­ment ou un jour de repos. Que ce soit le match suivant, le set suivant, le point suivant. Il a essayé de ne pas trop se projeter. Nous en avons un peu parlé, oui. Mais il savait ce qu’il avait à faire. Et il l’a très bien fait. »