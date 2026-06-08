Alexander Zverev n’aura plus jamais l’étiquette du plus grand joueur de l’histoire à ne jamais avoir remporté de Grand Chelem.
Tombeur en cinq sets de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1), l’Allemand a enfin touché le graal, à 29 ans.
Dans des propos relayés par L’Equipe, Mischa Zverev a insisté sur le fait que son petit frère avait parfaitement géré l’énorme pression qui pesait sur ses épaules après les éliminations précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, combinées au forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz.
« Après l’élimination de Sinner, je trouve qu’il s’en est extrêmement bien sorti. En se concentrant sur le moment présent. Que ce soit pendant un entraînement ou un jour de repos. Que ce soit le match suivant, le set suivant, le point suivant. Il a essayé de ne pas trop se projeter. Nous en avons un peu parlé, oui. Mais il savait ce qu’il avait à faire. Et il l’a très bien fait. »
Publié le lundi 8 juin 2026 à 13:05