Accueil Roland Garros

Mischa Zverev, frère d’Alexander : « Après l’éli­mi­na­tion de Jannik Sinner dès le deuxième tour, nous avons un peu parlé, mais il savait ce qu’il avait à faire et il l’a très bien fait »

Par
Baptiste Mulatier
-
633

Alexander Zverev n’aura plus jamais l’éti­quette du plus grand joueur de l’his­toire à ne jamais avoir remporté de Grand Chelem. 

Tombeur en cinq sets de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1), l’Allemand a enfin touché le graal, à 29 ans.

Dans des propos relayés par L’Equipe, Mischa Zverev a insisté sur le fait que son petit frère avait parfai­te­ment géré l’énorme pres­sion qui pesait sur ses épaules après les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, combi­nées au forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz. 

« Après l’éli­mi­na­tion de Sinner, je trouve qu’il s’en est extrê­me­ment bien sorti. En se concen­trant sur le moment présent. Que ce soit pendant un entraî­ne­ment ou un jour de repos. Que ce soit le match suivant, le set suivant, le point suivant. Il a essayé de ne pas trop se projeter. Nous en avons un peu parlé, oui. Mais il savait ce qu’il avait à faire. Et il l’a très bien fait. »

Publié le lundi 8 juin 2026 à 13:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥