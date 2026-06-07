La pression est forte sur les épaules d’Alexander Zverev, souvent considéré comme le meilleur joueur de l’histoire à ne pas avoir remporté de titre du Grand Chelem.
Avant la finale de Roland‐Garros face à Flavio Cobolli, Mischa Zverev s’est exprimé sur l’état d’esprit de son frère, dans des propos relayés par Ubitennis.
« Sascha se concentre sur chaque entraînement, sur chaque match, sans trop se projeter dans l’avenir. Bien sûr, il comprend, comme tout le monde, que c’est une grande occasion de réaliser quelque chose d’extraordinaire, mais je pense qu’il profite de l’instant présent et qu’il parvient à vivre le moment présent. On peut se préparer toute sa vie. On peut s’entraîner, imaginer comment ça va se passer. Mais quand on met les pieds sur le court pour une finale de Grand Chelem, il est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Certaines personnes deviennent très tendues, d’autres s’exaltent. Parfois, ceux qui sont normalement timides deviennent très courageux. L’esprit joue d’étranges tours. »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 12:05