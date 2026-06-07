La pres­sion est forte sur les épaules d’Alexander Zverev, souvent consi­déré comme le meilleur joueur de l’his­toire à ne pas avoir remporté de titre du Grand Chelem.

Avant la finale de Roland‐Garros face à Flavio Cobolli, Mischa Zverev s’est exprimé sur l’état d’esprit de son frère, dans des propos relayés par Ubitennis.

« Sascha se concentre sur chaque entraî­ne­ment, sur chaque match, sans trop se projeter dans l’avenir. Bien sûr, il comprend, comme tout le monde, que c’est une grande occa­sion de réaliser quelque chose d’extraordinaire, mais je pense qu’il profite de l’instant présent et qu’il parvient à vivre le moment présent. On peut se préparer toute sa vie. On peut s’entraîner, imaginer comment ça va se passer. Mais quand on met les pieds sur le court pour une finale de Grand Chelem, il est très diffi­cile de prévoir ce qui va se passer. Certaines personnes deviennent très tendues, d’autres s’exaltent. Parfois, ceux qui sont norma­le­ment timides deviennent très coura­geux. L’esprit joue d’étranges tours. »