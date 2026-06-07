Accueil Roland Garros

Mischa Zverev, frère d’Alexander : « Quand on met les pieds sur le court pour une finale de Grand Chelem, il est très diffi­cile de prévoir ce qui va se passer »

Par
Baptiste Mulatier
-
103

La pres­sion est forte sur les épaules d’Alexander Zverev, souvent consi­déré comme le meilleur joueur de l’his­toire à ne pas avoir remporté de titre du Grand Chelem. 

Avant la finale de Roland‐Garros face à Flavio Cobolli, Mischa Zverev s’est exprimé sur l’état d’esprit de son frère, dans des propos relayés par Ubitennis.

« Sascha se concentre sur chaque entraî­ne­ment, sur chaque match, sans trop se projeter dans l’avenir. Bien sûr, il comprend, comme tout le monde, que c’est une grande occa­sion de réaliser quelque chose d’extraordinaire, mais je pense qu’il profite de l’instant présent et qu’il parvient à vivre le moment présent. On peut se préparer toute sa vie. On peut s’entraîner, imaginer comment ça va se passer. Mais quand on met les pieds sur le court pour une finale de Grand Chelem, il est très diffi­cile de prévoir ce qui va se passer. Certaines personnes deviennent très tendues, d’autres s’exaltent. Parfois, ceux qui sont norma­le­ment timides deviennent très coura­geux. L’esprit joue d’étranges tours. »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 12:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥