Face à Novak Djokovic vendredi soir (6–3, 3–6, 6–7(4), 2–6), Rafael Nadal n’a connu que sa 3e défaite à Roland‐Garros, pour 105 victoires. En diffi­culté physi­que­ment, le Majorquin est allé au bout de lui‐même. Mais cela n’a pas suffit contre un immense Djokovic. Pour le frère d’Alexander Zverev, Mischa, Rafa a fait son match.

« C’était incroyable et diffi­cile à décrire parce que tout le monde les a vus bien jouer et chaque fois qu’ils recom­mencent, vous pensez que c’est impos­sible, mais ils produisent toujours une qualité de jeu d’une autre planète. Le troi­sième set a connu des hauts et des bas. Parfois, c’était comme un jeu d’or­di­na­teur parce que peu importe où ils ont frappé la balle, l’autre était déjà là pour rece­voir la balle. Cela semble impos­sible de mettre des coups gagnants, ils ne font pas de fautes directes, et fina­le­ment l’un des deux parvient à faire la diffé­rence. C’est juste impen­sable la manière dont ils ont joué. Cela aurait pu tourner dans l’autre sens. Mais encore une fois, il n’y a quasi pas eu d’er­reurs non forcées. Les deux ont tenté des coups diffi­ciles et les ont réussis. Donc vous ne pouvez pas dire que Nadal n’a pas fait ce qu’il fallait, c’était juste un match de tennis incroyable. Novak était tout simple­ment trop bon vers la fin », a analysé Mischa Zverev pour Eurosport.