Victime d’une terrible erreur d’arbitrage sur une balle de set à 5-1 dans la première manche, Kristina Mladenovic s’est ensuite effondrée avant de perdre la rencontre en deux sets face à l’Allemande Laura Siegemund. En conférence de presse d’après match, la Française est revenue sur cette faute de l’arbitre et s’est prononcée en faveur de l’arbitrage vidéo.

« Ce serait génial qu’il y ait la vidéo comme en foot ou au rugby, et ça nous éviterai un scenario triste comme aujourd’hui. On a besoin de la vidéo parce qu’il y a trop d’erreurs, elle est certes humaine mais je ne comprends pas comment elle a pu louper ça (ndlr : la balle doublée), c’était une amortie, c’était lent… Même mon adversaire a semblé étonné. Il y a parfois des désaccords sur les marques mais là c’est autre chose, elle était juste devant, elle doit être concentrée. C’est dommage, j’espère quelle regardera le ralenti », a déclaré une Kristina Mladenovic frustrée. Et on la comprend.