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Moïse Kouame, après sa victoire contre Marin Cilic au premier tour : « Je ne pense pas que mon adver­saire, en me jouant, se disait : ‘Il a 17 ans !’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour sa toute première appa­ri­tion dans le grand tableau de Roland‐Garros, Moïse Kouame a signé un coup d’éclat en s’offrant Marin Cilic en trois sets : 7–6(4), 6–2, 6–1.

En confé­rence de presse, le nouveau grand espoir du tennis fran­çais, actuel­le­ment 371e mondial, a affiché une matu­rité déjà impres­sion­nante lorsqu’il a été inter­rogé sur la notion d’âge dans le sport de haut niveau.

Q. Il y a quelques années, Kylian Mbappé disait qu’il ne fallait pas lui parler d’âge. À 17 ans, s’il était prêt à accom­plir de grandes choses, peu importe qu’il n’ait que 17 ans. Partages‐tu cet état d’es­prit ?
R. Bien sûr ! Au final, j’ai 17 ans et j’ai gagné un match en Grand Chelem. Finalement, je ne pense pas que mon adver­saire aujourd’hui, en me jouant, se disait : ‘Il a 17 ans !’ Non, juste il essayait de faire le coup pour m’embêter le plus possible, et c’est pareil pour moi. Quand je jouais, je me foutais un peu de son âge ! Je voulais juste lui donner la balle la plus compli­quée à remettre. En soi, je pense que dans le sport, il y a beau­coup ce facteur d’âge, mais pour ma part, j’es­saie d’être le plus focus possible pour ne pas y penser. Parce qu’au final, ça ne sert à rien. Quand on est sur le terrain, on est sur le terrain, on ne pense plus à quel âge on a, à ce qu’on va manger. On pense juste à ce qu’il faut faire pour gagner.

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 12:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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