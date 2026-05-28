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Moïse Kouamé, après son incroyable victoire en cinq sets : « L’année dernière, j’ai assisté à une finale où Carlos Alcaraz a sauvé trois balles de match. Et vous savez ce qu’il a dit lors­qu’il était face à ces trois balles de match : ‘Je n’ai jamais cessé d’y croire’. »

Par
Thomas S
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Qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros après une victoire renver­sante au super tie‐break contre Daniel Vallejo, Moïse Kouamé, mené 5–3 dans l’ul­time manche, a expliqué lors de l’in­ter­view d’après match sur le court comment il était parvenu à revenir et à s’imposer.

Et le jeune fran­çais de 17 ans a cité un certain Carlos Alcaraz, double tenant du titre et grand absent de cette édition 2026. Un dicours très inspirant. 

« Vous savez, l’année dernière j’ai assisté à une finale où Carlos Alcaraz a sauvé trois balles de match. Et ce qu’il a dit lors­qu’il était face à ces trois balles de match : ‘Je n’ai jamais cessé d’y croire’. Et aujourd’hui quand je me suis retrouvé mené 5–3, break, dans le cinquième, je n’ai jamais cessé d’y croire. Et ça, c’est encore une fois grâce à vous. »

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 16:29

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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