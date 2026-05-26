Attendu à 16 heures, Moïse Kouamé est arrivé à sa conférence de presse avec une petite demi heure de retard. D’abord relax et heureux, il a d’abord répondu aux questions de la presse étrangère avec le sourire avant de se crisper au moment où un journaliste lui a simplement demandé de nous présenter la composition de son team, à savoir son coach, son médecin, son agent, etc.
« J’ai envie de dire, j’ai une structure qui me permet de gagner des matchs. C’est ça le plus important, on s’en fout des noms ! Aujourd’hui, j’étais bien préparé pour ce match. J’ai été bien préparé pour ce tournoi. Au final, c’est le plus important. »
Devant cette réponse un peu sèche, la tension montait encore d’un cran quand on lui a demandé le rôle que jouait vraiment Richard Gasquet : « Pour l’instant, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Vous pourrez me dire si je réponds bien à vos questions. Mais non, ça se passe bien. Je suis heureux dans ma vie, je suis heureux dans ma vie tennistique, sportive aussi. Après, . Au final, est ce que ça servirait vraiment à grand‐chose de vous dire si on parle de ça ou pas ? Aujourd’hui, le plus important, c’est ma préparation. Encore, comme je l’ai dit beaucoup de fois, j’ai été bien préparé. J’en suis fier, j’en suis content. Le plus important, c’est ma récupération pour le prochain tour. »
Ce que l’on sait c’est que pour le moment Moïse Kouamé, qui a cherché beaucoup de solutions, essaye de trouver la bonne formule concernant son équipe. Mal préparé à ce type de conférence, un discours plus formaté lui aurait permis d’éviter ce petit « couac ».
Publié le mardi 26 mai 2026 à 17:39