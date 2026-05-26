Attendu à 16 heures, Moïse Kouamé est arrivé à sa confé­rence de presse avec une petite demi heure de retard. D’abord relax et heureux, il a d’abord répondu aux ques­tions de la presse étran­gère avec le sourire avant de se crisper au moment où un jour­na­liste lui a simple­ment demandé de nous présenter la compo­si­tion de son team, à savoir son coach, son médecin, son agent, etc.

« J’ai envie de dire, j’ai une struc­ture qui me permet de gagner des matchs. C’est ça le plus impor­tant, on s’en fout des noms ! Aujourd’hui, j’étais bien préparé pour ce match. J’ai été bien préparé pour ce tournoi. Au final, c’est le plus important. »

Devant cette réponse un peu sèche, la tension montait encore d’un cran quand on lui a demandé le rôle que jouait vrai­ment Richard Gasquet : « Pour l’ins­tant, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Vous pourrez me dire si je réponds bien à vos ques­tions. Mais non, ça se passe bien. Je suis heureux dans ma vie, je suis heureux dans ma vie tennis­tique, spor­tive aussi. Après, . Au final, est ce que ça servi­rait vrai­ment à grand‐chose de vous dire si on parle de ça ou pas ? Aujourd’hui, le plus impor­tant, c’est ma prépa­ra­tion. Encore, comme je l’ai dit beau­coup de fois, j’ai été bien préparé. J’en suis fier, j’en suis content. Le plus impor­tant, c’est ma récu­pé­ra­tion pour le prochain tour. »

Ce que l’on sait c’est que pour le moment Moïse Kouamé, qui a cherché beau­coup de solu­tions, essaye de trouver la bonne formule concer­nant son équipe. Mal préparé à ce type de confé­rence, un discours plus formaté lui aurait permis d’éviter ce petit « couac ».