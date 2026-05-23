Il est assez éton­nant d’être féli­cité pour avoir béné­ficié d’une invi­ta­tion dans un tournoi du Grand Chelem. C’est ce qu’a vécu Moïse lors de sa confé­rence de presse du media day, norma­le­ment acces­sible unique­ment aux cham­pions qui ont déjà fait leurs preuves sur le circuit.

Mais visi­ble­ment, il a été décidé que le talent de ce jeune homme âgé de 17 ans méri­tait tout ce « cirque ». Il ne faudra pas se plaindre si jamais la pépité brille un peu moins quand il faudra sortir le bleu de chauffe.

Questionné au sujet de ce qui l’at­tend sur cette édition 2026 de Roland‐Garros, Moïse est resté prag­ma­tique, c’est un peu rassu­rant. : « C’est sûr, jouer un match en 5 sets, pour l’ins­tant, ce n’est qu’à la télé que j’ai vu ça ! Mais après, le vivre, le travail à l’en­traî­ne­ment et le vivre en match, c’est quelque chose de diffé­rent j’ai envie de dire. Je l’ai travaillé à l’en­traî­ne­ment, bien sûr, pour arriver avec quelques repères au cas où cela arrive en match. Mais je pense que, physi­que­ment, on verra si je vais réussir à tenir. Mais, encore une fois, je m’en­traîne très dur pour ce genre de moments. Et si cela doit arriver et que cela doit arriver, eh bien, cela arri­vera et je vais essayer de me battre le plus possible avec les armes que j’aurai ces jours‐ci »