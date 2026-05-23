Il est assez étonnant d’être félicité pour avoir bénéficié d’une invitation dans un tournoi du Grand Chelem. C’est ce qu’a vécu Moïse lors de sa conférence de presse du media day, normalement accessible uniquement aux champions qui ont déjà fait leurs preuves sur le circuit.
Mais visiblement, il a été décidé que le talent de ce jeune homme âgé de 17 ans méritait tout ce « cirque ». Il ne faudra pas se plaindre si jamais la pépité brille un peu moins quand il faudra sortir le bleu de chauffe.
Questionné au sujet de ce qui l’attend sur cette édition 2026 de Roland‐Garros, Moïse est resté pragmatique, c’est un peu rassurant. : « C’est sûr, jouer un match en 5 sets, pour l’instant, ce n’est qu’à la télé que j’ai vu ça ! Mais après, le vivre, le travail à l’entraînement et le vivre en match, c’est quelque chose de différent j’ai envie de dire. Je l’ai travaillé à l’entraînement, bien sûr, pour arriver avec quelques repères au cas où cela arrive en match. Mais je pense que, physiquement, on verra si je vais réussir à tenir. Mais, encore une fois, je m’entraîne très dur pour ce genre de moments. Et si cela doit arriver et que cela doit arriver, eh bien, cela arrivera et je vais essayer de me battre le plus possible avec les armes que j’aurai ces jours‐ci »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 08:22