Il y a autour de Moïse Kouamé un engoue­ment légi­time mais dangereux.

Comparé à Kilian MBappé lors de sa confé­rence de presse alors que l’on a du mal à voir le rapport entre un foot­bal­leur et un joueur de tennis, Moïse est déjà devenu une attrac­tion après une victoire au premier tour d’un tournoi du Grand Chelem.

Le débat est donc de savoir si cela est mérité ou si cet embal­le­ment est plus un moyen de nous rassurer, nous, peuple fran­çais dans l’at­tente d’un digne succes­seur de..Yannick Noah.

Ce que l’on peut juste dire pour le moment c’est que Moïse parle bien anglais, que son physique est puis­sant, que sa tech­nique est propre et qu’il a un socle qui doit lui permettre de devenir un très bon joueur professionnel.

D’ailleurs, c’est bien le projet que sa maman a voulu mettre en place depuis son plus jeune âge. Sans parler d’un concept à la Richard Williams, il s’avère qu’elle est très présente et qu’elle gère beau­coup de choses concer­nant son fils. C’est normal et logique mais à un moment cela aura des vraies limites. D’ailleurs sa présence dans la salle de la confé­rence de presse il y a deux jours n’est pas très rassurante.

Comme l’a précisé derniè­re­ment Yannik Noah dans les colonnes de l’Equipe, il faut savoir accom­pa­gner les parents, les aider, les écouter, et aussi leur permettre le cas échéant de trouver leur vraie place. Le cas Jannik Sinner a des années lumières de celui de Carlos Alcaraz apporte quelles réponses claires et précises même si chaque cas est particulier.

Il reste que l’on s’in­vente pas cham­pion de tennis juste sur un critèree e préco­cité ou un talent brut, cette époque est terminée. Il faut savoir s’en­tourer, et ne pas cesser d’avoir l’envie de progresser.

Pour le moment avec Moïse, on est encore très loin de ces repères et sa réponse sur son team où il n’a pas cité un nom est déjà l’exemple d’une forme de dysfonctionnement.