Attraction de ce début de Roland‐Garros dans le camp fran­çais grâce à sa magni­fique victoire contre Marin Cilic au premier tour, Moïse Kouame s’est longue­ment exprimé lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Notamment inter­rogé sur sa passion pour l’an­cienne joueur tchèque, Petra Kvitova, le jeune fran­çais de 17 ans a expliqué pour­quoi elle était sa joueuse préféré.

« J’adore sa façon de jouer, elle est très offen­sive, elle n’a pas froid aux yeux, et je pense que c’est une grande joueuse. Sa carrière est tout simple­ment incroyable. Donc, oui, j’étais vrai­ment, c’était vrai­ment grati­fiant de la voir jouer au tennis. Voilà, c’est pour ça qu’elle est ma joueuse de tennis préférée », a déclaré Kouame avant de dési­gner sa joueuse préférée actuelle.

Moise Kouame says his favo­rite player is Elena Rybakina



“My favo­rite player is Petra Kvitova, but unfor­tu­na­tely she stopped playing tennis. So now I think it’s more Elena Rybakina.”



❤️



(via Moise’s TikTok) pic.twitter.com/LZVh1wmgfh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026

Deux joueuses parti­cu­liè­re­ment agres­sives dans leur style de jeu.