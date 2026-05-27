Attraction de ce début de Roland‐Garros dans le camp français grâce à sa magnifique victoire contre Marin Cilic au premier tour, Moïse Kouame s’est longuement exprimé lors de son passage en conférence de presse d’après match.
Notamment interrogé sur sa passion pour l’ancienne joueur tchèque, Petra Kvitova, le jeune français de 17 ans a expliqué pourquoi elle était sa joueuse préféré.
« J’adore sa façon de jouer, elle est très offensive, elle n’a pas froid aux yeux, et je pense que c’est une grande joueuse. Sa carrière est tout simplement incroyable. Donc, oui, j’étais vraiment, c’était vraiment gratifiant de la voir jouer au tennis. Voilà, c’est pour ça qu’elle est ma joueuse de tennis préférée », a déclaré Kouame avant de désigner sa joueuse préférée actuelle.
Moise Kouame says his favorite player is Elena Rybakina— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026
“My favorite player is Petra Kvitova, but unfortunately she stopped playing tennis. So now I think it’s more Elena Rybakina.”
❤️
(via Moise’s TikTok) pic.twitter.com/LZVh1wmgfh
Deux joueuses particulièrement agressives dans leur style de jeu.
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 16:52