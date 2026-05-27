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Moise Kouamé sous le charme d’une joueuse, désor­mais retraitée : « C’est pour cela qu’elle est ma préférée »

Par
Thomas S
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Attraction de ce début de Roland‐Garros dans le camp fran­çais grâce à sa magni­fique victoire contre Marin Cilic au premier tour, Moïse Kouame s’est longue­ment exprimé lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Notamment inter­rogé sur sa passion pour l’an­cienne joueur tchèque, Petra Kvitova, le jeune fran­çais de 17 ans a expliqué pour­quoi elle était sa joueuse préféré.

« J’adore sa façon de jouer, elle est très offen­sive, elle n’a pas froid aux yeux, et je pense que c’est une grande joueuse. Sa carrière est tout simple­ment incroyable. Donc, oui, j’étais vrai­ment, c’était vrai­ment grati­fiant de la voir jouer au tennis. Voilà, c’est pour ça qu’elle est ma joueuse de tennis préférée », a déclaré Kouame avant de dési­gner sa joueuse préférée actuelle. 

Deux joueuses parti­cu­liè­re­ment agres­sives dans leur style de jeu. 

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 16:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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