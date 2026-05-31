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Moïse Kouamé sur sa nouvelle noto­riété : « Tous ces fans, tous ces suppor­ters, au final, ils veulent me voir me battre sur le terrain, ils veulent me voir gagner des points, ils veulent me voir avec le sourire »

Par
Laurent Trupiano
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En confé­rence de presse Moïse Kouamé était très relax malgré sa défaite. Sa carrière ne fait que commencer et il sera une vraie attrac­tion au chal­lenger de Lyon où la concur­rence sera large­ment moins forte que du côté de la porte d’Auteuil.

« Déjà, un facteur très voyant, c’est que quand je joue sur le Suzanne, il est plein ! (Rires.) Il est plein ! C’est sûr qu’en rentrant, et en voyant le Suzanne plein, je me suis dit : waouh ! C’est quand même quelque chose de spécial. Encore une fois, je pense que… Deuxième facteur : Instagram ! La dernière fois, on m’avait posé la ques­tion. Oui, c’est sûr qu’en termes d’abonnés et de visi­bi­lité, c’est clair que j’ai vrai­ment, à travers ce Roland, monté de gamme, on va dire. Après, le plus impor­tant, c’est ce que je fais sur le terrain. Tous ces fans, tous ces suppor­ters, au final, ils veulent me voir me battre sur le terrain, ils veulent me voir gagner des points, ils veulent me voir avec le sourire. J’espère que c’est ce que je vais conti­nuer à proposer tout au long de ma carrière. Je pense que c’est là le plus important »

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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