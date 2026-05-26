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Monfils a encore de l’am­bi­tion : « Comme Stan, comme LeBron, comme Cristiano, comme Ibra… Comme tous les spor­tifs, jusqu’à 40 piges qui ont réussi »

Par
Laurent Trupiano
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Après sa défaite face à Gaston lors d’un match digne d’un premiert tour de chal­lenger, Gaël a évoqué la suite de sa tournée. Son agent va demander une invi­ta­tion à Wimbledon, il sait déjà qu’il en a une à Washington et que la FFT ne va pas lui faire la surpris de ne pas lui atri­buer celle de l’US Open. Comme il l’a expliqué son but est d’aller jusqu’à ces 40 ans, or il est né en Septembre. Après quand on voit le niveau de tennis proposé hier, on se vit que…Mais bon comme l’ex­pilque la « Monf » sur dur, c’est sensé être plus facile…

« Comme Stan, comme LeBron, comme Cristiano, comme Ibra… Comme tous les spor­tifs, jusqu’à 40 piges qui ont réussi. Ça, j’ai envie de le faire. Je sais que tu vois, quoi qu’il arrive, cet été, je suis lockin pour m’en­traîner. La terre battue, on ne va pas se cacher, cela fait quand même 3, 4 ans, je peine beau­coup, beau­coup plus dur. Encore ce soir, je le voyais, je le disais : wawhou, pour faire des services gagnants, pour avoir des points gratuits, c’est quand même plus dur. Un bon dur améri­cain, cela va m’aider, quoi ! »

Publié le mardi 26 mai 2026 à 10:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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