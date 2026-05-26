Après sa défaite face à Gaston lors d’un match digne d’un premiert tour de challenger, Gaël a évoqué la suite de sa tournée. Son agent va demander une invitation à Wimbledon, il sait déjà qu’il en a une à Washington et que la FFT ne va pas lui faire la surpris de ne pas lui atribuer celle de l’US Open. Comme il l’a expliqué son but est d’aller jusqu’à ces 40 ans, or il est né en Septembre. Après quand on voit le niveau de tennis proposé hier, on se vit que…Mais bon comme l’expilque la « Monf » sur dur, c’est sensé être plus facile…
« Comme Stan, comme LeBron, comme Cristiano, comme Ibra… Comme tous les sportifs, jusqu’à 40 piges qui ont réussi. Ça, j’ai envie de le faire. Je sais que tu vois, quoi qu’il arrive, cet été, je suis lockin pour m’entraîner. La terre battue, on ne va pas se cacher, cela fait quand même 3, 4 ans, je peine beaucoup, beaucoup plus dur. Encore ce soir, je le voyais, je le disais : wawhou, pour faire des services gagnants, pour avoir des points gratuits, c’est quand même plus dur. Un bon dur américain, cela va m’aider, quoi ! »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 10:22