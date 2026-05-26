Après sa défaite face à Gaston lors d’un match digne d’un premiert tour de chal­lenger, Gaël a évoqué la suite de sa tournée. Son agent va demander une invi­ta­tion à Wimbledon, il sait déjà qu’il en a une à Washington et que la FFT ne va pas lui faire la surpris de ne pas lui atri­buer celle de l’US Open. Comme il l’a expliqué son but est d’aller jusqu’à ces 40 ans, or il est né en Septembre. Après quand on voit le niveau de tennis proposé hier, on se vit que…Mais bon comme l’ex­pilque la « Monf » sur dur, c’est sensé être plus facile…

« Comme Stan, comme LeBron, comme Cristiano, comme Ibra… Comme tous les spor­tifs, jusqu’à 40 piges qui ont réussi. Ça, j’ai envie de le faire. Je sais que tu vois, quoi qu’il arrive, cet été, je suis lockin pour m’en­traîner. La terre battue, on ne va pas se cacher, cela fait quand même 3, 4 ans, je peine beau­coup, beau­coup plus dur. Encore ce soir, je le voyais, je le disais : wawhou, pour faire des services gagnants, pour avoir des points gratuits, c’est quand même plus dur. Un bon dur améri­cain, cela va m’aider, quoi ! »