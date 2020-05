Lors de sa conférence de presse donnée sur Twitch lundi, Gaël Monfils avait aussi abordé l’épineux sujet du huis clos.

A sa manière et avec beaucoup d’enthousiasme la « Monf » mettait fin à un certain pessimisme ambiant autour de cette idée qui sera temporaire : « Jouer à huis clos, on l’a déjà fait quand on était jeune où tu joues quand même rarement devant 10 000 personnes (rires). De toute façon, quoi qu’il arrive, il y aura pas mal de personnes qui vont donner de l’énergie en étant devant leur télévision. Après s’il y a moins de public dans les tribunes, il faudra surtout faire une bonne sélection de ceux qui auront la chance d’être présents. Moi je sais que je demanderai à mon coach qui a une bonne voix d’être encore plus audible. Bien sûr que le kif est de jouer dans un stade plein mais aujourd’hui vu les conditions actuelles, l’idée est de pouvoir jouer et donner du bonheur même dans un stade vide. Ce serait déjà un premier pas. Tout sportif le prendrait. »